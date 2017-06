Le Valais a lancé sa saison VTT

Le Raid Evolénard disputé ce dimanche à Evolène a lancé la saison VTT en Valais. Et c’est un vainqueur surprise qui a été sacré dans le Val d’Hérens! Le Fribourgeois Adrien Chenaux a devancé tous les favoris dont le multiple vainqueur du Grand Raid Urs Huber ou encore le Valaisan Arnaud Rapillard, victime d’une double crevaison. Retour en images sur cette première grande course de l’été et présentation du Grand Raid 2017 qui aura lieu le 19 août prochain entre Verbier et Grimentz. On en parle également en plateau avec Arnaud Rapillard, invité de ce dernier numéro de Complètement Sport avant la pause estivale.

Dans ce numéro également: la présentation officielle du nouvel entraîneur du FC Sion ce mardi après-midi. L’Italien Paolo Tramezzani, grand artisan de la 3e place du FC Lugano en Super League, s’est engagé pour deux ans avec le club rouge et blanc. Présentation et interview du nouveau technicien transalpin du FC Sion. Mais aussi l’Interview Selfie du jeune espoir du cyclisme valaisan Noé Barras et notre portrait de la semaine consacré à Claude-Alain Putallaz, arbitre de lutte, qui prendra sa retraite internationale cet été.

Raid Evolénard: Adrien Chenaux crée la surprise

Traditionnel rendez-vous de début d’été, le Raid Evolénard s’est disputé dans des conditions optimales ce dimanche dans le Val d’Hérens. Et c’est un coureur surprise qui l’a emporté devant les favoris… le Fribourgeois Adrien Chenaux s’est montré le plus fort sur le marathon valaisan devant des coureurs confirmés comme le multiple vainqueur du Grand Raid, l’Argovien Urs Huber ou encore le Valaisan Arnaud Rapillard, malchanceux cette année avec une double crevaison. Interview en plateau d’Arnaud Rapillard qui sera également au départ du Grand Raid le 19 août entre Verbier et Grimentz.

Grand Raid: Urs Huber vise une sixième victoire

Le Grand Raid BCVS 2017 aura lieu le 19 août prochain. Désormais ambassadeur de la course valaisanne, Urs Huber, le quintuple vainqueur de l’épreuve, rêve d’accrocher une sixième victoire à Grimentz cet été. Il sera le favori numéro un de cette édition 2017! A noter encore que le Grand Raid fera partie pour la première fois d’un nouveau circuit marathon: la MTB Alpine Cup. Présentation en images!

L’Interview Selfie: avec le jeune cycliste Noé Barras

L’Interview Selfie de cette semaine est allée à la rencontre du jeune espoir du cyclisme valaisan Noé Barras. Le talent du Cyclophile Sédunois s’est récemment distingué dans une course internationale en terminant au 5e rang final du Tour du Léman juniors.

Lutte: l’arbitre Claude-Alain Putallaz tire sa révérence

Notre portrait de cette semaine est consacré à une figure de la lutte valaisanne: Claude-Alain Putallaz. L’arbitre de Conthey a participé à deux Jeux Olympiques et officie au niveau international depuis 25 ans. Fin août, il arbitrera une dernière fois à ce niveau lors des championnats du monde de lutte de Paris.

En images: retour sur le Bol d’Or Mirabaud

Retour en images sur le Bol d’Or Mirabaud disputé ce week-end sur le Lac Léman. La mythique régate lémanique qui relie Genève à… Genève via Le Bouveret a vu 567 participants prendre le départ de cette 79e édition. Sur le podium, on retrouve le frère et la sœur Ernesto et Dona Bertarelli respectivement sur la première et deuxième marche du podium. Quant à notre Kathleen Pralong-Cornaille, elle aussi a navigué à bord de l’Outborn 44 baptisé «Illusion»!