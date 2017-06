LE WEEK-END EN IMAGES du 04.06.2017

Slow up Valais: à bicyclette, en rollers ou en trottinettes, la mobilité douce est à la fête entre Sion et Sierre

Jeunes, moins jeunes, à vélo, en rollers ou en poussettes, des milliers de personnes ont participé à la Slow Up Valais. Une manifestation dédiée à la mobilité douce entre Sierre et Sion sur un parcours entièrement sécurisé et garanti sans voitures! Rencontre avec Marianne Bruchez, cheffe de projet et Sébastien Zumofen, organisateur de l’aire d’animation de Chalais.

Sion: les artistes du 19e festival d’Art de rue font vivre la vieille ville de Sion pour le plus grand bonheur des petits et des grands

Le 19e festival Art de Rue a fait battre le cœur de la vieille ville de Sion entre vendredi et samedi! Musiciens, conteurs, mimes, jongleurs… des dizaines d’artistes se sont succédés sur les différentes scènes du festival. Nouveauté cette année… sept points fixes de représentation ont été définis dans les ruelles perpendiculaires au Grand-Pont. Le but est d’amener plus de confort aux visiteurs. On écoute les précisions de Damien Dorsaz, programmateur du festival.

Francis Lalanne: concert sobre et intimiste du chanteur français au Festival international du balcon du ciel

Le chanteur français s’est rendu sur le balcon du ciel pour interpréter plusieurs de ces titres. Un moment suspendu entre chanson et poésie. Francis Lalanne est intervenu dans le cadre du Festival International du balcon du ciel qui se tiendra jusqu’au 11 juin prochain à Nax.

Martigny: 2500 personnes s’en mettent plein les yeux et les oreilles pour la 3e édition de la Holi Valais

Des couleurs plein les yeux et les oreilles avec le festival Holi Valais de Martigny… 2500 personnes se sont retrouvées au coude du Rhône pour se balancer de la couleur sur des rythmes électro… Cela ne saute peut-être pas aux yeux, mais la Holi et ces jets de pigments et à l’origine une fête traditionnelle indienne… revisitée pour l’occasion! On écoute Siqueira Walcy Junior, directeur artistique du festival.

Fin de saison pour le FC Sion avec un match nul qui oblige les Valaisans à passer par les éliminatoires de l’Europa League

Le FC Sion n’a pas réussi à s’imposer face à Grasshopper. Avec un match nul 1 à 1, les Sédunois passent à côté de la 3e place du championnat et la qualification directe pour la phase de pool de l’Europa League. Tout cela s’est joué dans les dernières minutes de la rencontre puisque les Zurichois ont égalisé à la 90e minute. L’analyse de Sébastien Fournier, entraîneur du FC Sion.

BBC Monthey: les Valaisans perdent le 3e acte des finales et sont menés 2 à 1 dans la série face à Genève

Le BBC Monthey n’a pas réussi à prendre l’avantage dans la finale face aux Lions de Genève. Défaits samedi soir 95 à 90, les Valaisans sont désormais menés 2 à 1 dans la série. Menés tout au long de la rencontre, les Montheysans sont revenus au score en fin de match mais ne sont pas parvenus à passer l’épaule dans les dernières minutes. Le BBC Monthey fera tout pour revenir à la hauteur des genevois mardi, lors du 4e match de cette finale.

Triathlon: plus de 120 triathlètes pour une manche de Coupe de Suisse très disputée aux Îles de Sion

C’est la relève du triathlon suisse… ils sont un plus de 120, filles et garçons âgés de 15 à 19 ans. Leur programme du jour… 800 mètres de natation, 21 kilomètres de vélo et 5 de course à pied… Une compétition qualificative pour les championnats d’Europe. Les précisions de Pascal Salamin, président de la fédération suisse de triathlon.

La Oufparty, ou comment découvrir ou redécouvrir les joies des jeux électroniques «vintage»

Des passionnés de jeux et d’ordinateurs anciens se sont réunis a Martigny pour partager leur passion… la passion d’un temps où tout ne tenait pas dans un téléphone portable et ou le pixel était roi! Laurent Bernard explique pourquoi, il est aussi attaché à ces commodores ou autres consoles «vintage».