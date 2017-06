LE WEEK-END EN IMAGES du 18.06.2017

Roberto Schmidt: réception officielle à Loèche du nouveau Conseiller d’État.

Loèche a organisé dimanche la réception officielle de Roberto Schmidt, après à son élection au Conseil d’Etat valaisan. La commune haut-valaisanne n’avait plus connu pareille fête depuis 1927. Roberto Schmidt a siégé durant 16 ans à l’exécutif de la municipalité, dont 12 en qualité de président. Le PDC a également siégé au Conseil national, où il vient de démissionner. Roberto Schmidt se consacre désormais à 100% à sa fonction de ministre des finances et de l’énergie. Pour l’anecdote, il renonce même à un hobby qui lui est pourtant cher, la direction de choeurs.

Combats médiévaux au château de la Bâtiaz: “On tient plutôt bien le choc!” dixit un combattant valaisan.

Martigny a été le théâtre de combats médiévaux. L’événement s’est déroulé samedi au château de la Bâtiaz. Ces guerriers d’un autre âge sont venus du Valais central, de Fribourg mais aussi de Bretagne et d’Alsace. Et à ce jeu, les Valaisans s’en sortent bien, puisqu’ils ont remporté le tournoi aux côtés d’Alsaciens. Ces joutes médiévales ont animé la fête de la Saint-Jean organisée par le Château de la Bâtiaz. Artisans, musiciens ambulants, ateliers d’initiation et cuisine d’époque étaient également au programme des festivités.

Inalpes: Les vaches ont quitté leur étable pour les verts pâturages.

A l’approche de l’été, la montagne vit au rythme des inalpes. A Nava dans le Val d’Anniviers, près de 90 bêtes ont quitté leur étable samedi pour les verts pâturages. Ces inalpes donnent chaque fois lieu à d’âpres combats. C’est en fait par ces luttes que les vaches établissent la hiérarchie au sein du troupeau. Luronne, Nevada, Lori…à Nava plusieurs prétendantes se disputent le titre de reine d’alpage. Au-delà des combats, l’inalpe représente un moment à part pour les propriétaires… Si la montée des vaches à la montagne vous tente, d’autres inalpes sont encore au programme le week-end prochain.

Inaugurations: Une nouvelle place à Sierre et une passerelle à Champéry

Sierre a inauguré samedi une nouvelle place à Glarey. L’aménagement s’inscrit dans le prolongement de la construction du tunnel CFF. L’espace se veut convivial et ludique. Il comprend un terrain de pétanque, une fontaine et des gradins. La nouvelle place est le fruit d’une consultation entre la Ville et les habitants du quartier, les Glareyards. Dans un second temps, Sierre va encore entreprendre la réalisation d’un jardin d’agrément et d’une promenade.Au final, la Ville aura investi 4 millions de francs dans la réaménagement des lieux. Autre lieu, autre inauguration: Le Val d’Illiez a inauguré samedi la passerelle Belle-Etoile. Le nouvel ouvrage offre un meilleur accès au Tour des Dents du Midi. Sa marraine a pour nom Nicole Niquille, première femme guide en Suisse.

70 ans de Constantin: Le public de la Fête de la musique à Sion chante “Happy birthday Bernie”

70 ans, ça se fête, en public et en musique pour Bernie Constantin. Surnommé l’iguane des Alpes, l’auteur-compositeur à succès est né le 18 juin 1947 à Ayent. Bernie Constantin a célébré son anniversaire samedi soir à Sion, lors de la Fête de la musique. Le concert s’est terminé en apothéose sur “Switzerland Reggae”, le titre phare du désormais septuagénaire. La foule lui a ensuite adressé en choeur un “Happy birthday Bernie”. Rendez-vous dans 10 ans pour les 80 ans? Les inconditionnels de la première heure et la nouvelle génération de fans s’y préparent déjà….

Raid Évolénard: Adrien Chenaux signe sa première victoire au nez et à la barbe des favoris.

En VTT, Adrien Chenaux a remporté le Raid Evolénard. Le coureur fribourgeois du team GS Sportswear Bergamont s’offre une fantastique victoire. La participation était des plus relevées. Urs Huber faisait figure de grand favori. Le champion de Suisse en titre et quintuple vainqueur du Grand Raid BCVs a finalement terminé 3è. Adrien Chenaux sera au départ de Verbier le 19 août prochain pour l’édition 2017 du Grand Raid. Le protégé d’Alain Glassey espère une place dans les 10 premiers.