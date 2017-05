LE WEEK-END EN IMAGES du 21.05.2017

Liddes: au cœur du 102e festival des fanfares démocrates du centre

Le terroir musical à l’honneur à Liddes. Lors de la 102e édition du festival des fanfares démocrates du centre, 20 fanfares ont joué le morceau d’ensemble “Union marche” sur la place du village, une prestation suivie d’un cortège en fanfare. Une journée qui met fin en beauté au Festival des 7 terroirs.

Zau Zoura: un sentier didactique interactif entre Ayer et Mission

Le sentier didactique au nom enchanteur: Zau Zoura a été inauguré samedi matin sur invitation de la société de développement d’Ayer-Mission. Avec des experts, elle a travaillé à sa restauration pour offrir un nouvel éclairage scientifique sur la forêt. Compter 3 à 4 heures pour 6 km de sentier.

La bibliothèque de Vétroz-Magnot fête ses 35 ans

La bibliothèque de Vétroz-Magnot a fêté samedi ses 35 ans autour d’un brunch champêtre. Sa responsable Gisèle Philippoz avait notamment convié le dessinateur François Maret pour célébrer l’anniversaire de ce lieu convivial, apprécié du public pour la qualité de ses prestations et l’écoute du personnel.

Conthey a reçu la 23e convention internationale de tatouage

Le body art était à l’honneur ce week-end à la salle polyvalente de Conthey. La 23e convention internationale de tatouage a réuni plus de 80 artistes suisses et étrangers. Ils ont présenté leur travail entre stand, ateliers pour enfants et performances. Un rendez-vous qui a séduit près de 8’000 personnes en deux jours!

25 ans du MISO de Martigny: l’édition des records

Pluie de records au MISO de Martigny pour la 25e édition d’une compétition organisée par le Martigny Natation. Premier meeting de la saison en bassin extérieur, sur 50 m, il a réuni plus de 320 participants avec du sport handicap aux côtés des élites qui ont échangé de belles émotions avec les jeunes.

34e Championnat suisse: FC Sion s’incline face à Lucerne

Le FC Sion a perdu cet après-midi sur un score de 2 à 3 contre Lucerne au stade de Tourbillon. Pour cette 34e journée de championnat suisse, le but de Moussa Konaté en fin de match n’aura pas suffi à revenir dans la partie. Sion perd ainsi sa troisième place au profit du FC Lugano.

Votations: double oui en Valais à la LcAT et à la loi sur l’énergie

C’est un double oui en Valais: oui à la loi sur l’énergie et oui à l’aménagement du territoire. La LAT cantonale a été acceptée ce dimanche à 73 pour cent. Aucune commune ne glisse un non dans l’urne. Pas de clivage entre le Valais romand et le Haut-Valais, et entre la plaine et la montagne. Les réactions de l’opposant Grégory Logean, chef de groupe UDC Valais romand et de Yannick Buttet, conseiller national PDC,défenseur de la LcAT.

Sion a vécu sa 4e édition de «Musées et châteaux en fête»

Ambiance festive à Sion où s’est déroulée ce dimanche la 4e édition de «Musées et châteaux en fête». Une occasion pour les musées cantonaux et les partenaires de Valère et Tourbillon d’ouvrir leurs portes pour révéler leurs trésors gratuitement au public. Coup de cœur, la visite du chantier de la Basilique de Valère.