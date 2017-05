LE WEEK-END EN IMAGES DU 28.05.2017

Saillon: le rendez-vous de la Coupe valaisanne

Cette semaine footballistique était marquée par les finales de la Coupe valaisanne. Elle s’est achevée avec la victoire en Juniors B du FC Sion Région, qui a battu le FC Fully 7-0. Un peu plus tôt ce dimanche, les Juniors C du FC Fully avaient pris le meilleur sur le Team Oberwallis 7-1. A noter la victoire samedi des Juniors A du FC Vétroz face au FC Sierre Région 7-6 après les tirs au but.

La troisième place s’éloigne pour le FC Sion. Trois jours après sa défaite en finale de coupe face à Bâle, le FC Sion a été contraint au match nul à St-Gall. Un résultat qui n’arrange pas le club du président Constantin, 4e à trois points du FC Lugano, vainqueur à Lausanne. Et ce à une journée de la fin du championnat.

VTT électrique: test de deux-roues sans effort

Les amateurs de la petite reine électrique avaient rendez-vous du côté de St-Luc, de jeudi à samedi, pour tester des engins de plus en plus sophistiqués. Les sportifs et moins sportifs ont ainsi pu rouler sur des vtt électriques d’une dizaine de marques. Sensations fortes garanties. Et sans effort.

Jardins des Vins: soleil pour le nouveau millésime

Durant trois jours, les vigneronnes et vignerons du canton ont partagé leur passion et fait découvrir leur nouveau millésime aux clients du Jardin des Vins, qui vivait sa 10e édition du côté des Iles à Sion. Un rendez-vous qui coïncidait avec la 7e édition des Caves Ouvertes du Valais. Cette année, plus de 200 caves de tout le canton ont pris part à cet événement.

Martigny-Châtelard: des automotrices en fête

De 1905 à aujourd’hui, sept générations de machines pour un voyage dans le temps, samedi entre Vernayaz et Martigny. L’Association Train nostalgique du Trient et TMR ont fait la fête à leur matériel roulant, dont des automotrices qui fêtaient les 60 ans de leur première mise en service.

Into The Game: youtubers et réalité virtuelle à l’honneur

Les passionnés de jeux vidéo, les nostalgiques de la vieille Nintendo et les curieux se sont retrouvés samedi à la Halle polyvalente de Conthey pour Into The Game, le premier event du genre en Valais central. Des youtubers de renom étaient de la partie.

Basketball: Monthey, avec son coach, remporte l’acte I de la finale

Le BBC Monthey a remporté 67-62, l’acte I de la finale du championnat de LNA de basketball, face aux Lions de Genève, samedi au Reposieux. Les joueurs de Niksa Bavcevic, qui était de retour sur le banc après sa suspension de dix matches, ont été solides défensivement et ont fait la différence grâce à une bonne fin de partie. Prochain match: mardi au Reposieux. La finale se joue au meilleur des 7.