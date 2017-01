LE WEEK-END EN IMAGES du 29 janvier 2017

L’exposition des animaux mystérieux débarque à Sion

L’exposition des animaux mystérieux a ouvert ce samedi dans la zone industrielle Chandoline à Sion. Plus de 300 animaux marins et terrestres dont les 10 animaux les plus venimeux du monde sont à découvrir jusqu’au 12 mars 2017. Rencontre avec Karim Amri, le directeur de l’exposition et Sissi l’alligator.

Téléverbier inaugure son nouveau télésiège “La Chaux II”

Téléverbier a inauguré La Chaux II, son nouveau télésiège samedi. Plus de sept millions ont été investis dans cette nouvelle installation qui permet aux skieurs d’arriver au sommet en cinq minutes. Les parrains de cette nouvelle installation sont le médaillé olympique de descente Roland Collombin et le vice-champion du monde de moto 2 Tom Lüthi. En fonction depuis les fêtes de fin d’année, le nouveau télésiège transporte actuellement 10’000 personnes par jour.

A la découverte des produits morginois en raquettes

Plus de 350 gourmands ont chaussé leurs raquettes pour une randonnée nocturne à la découverte des produits morginois ce samedi. Dans le Vallon de They, à la lumière des lampes à pétrole, les participants ont parcouru 5 km pour régaler leurs papilles. Les mets et les breuvages artisanaux ont allié l’effort au réconfort.

Record de participation au 14e Slow Melody Contest

Ils étaient 503 musiciens à participer au 14e Slow Melody Contest organisé à Sierre ce samedi. Un record de participation pour le plus grand concours de solistes de Suisse. La finale s’est déroulée devant plus de 900 personnes à l’église Sainte-Catherine. Léonie Coquoz, 17 ans, est la grande gagnante de l’édition 2017 grâce à ses quatre titres.

L’école cantonale d’art du Valais se présente au public

L’ECAV organisait une journée portes ouvertes ce samedi. L’occasion pour le public de découvrir les filières dans les domaines du graphisme et des arts visuels proposées par l’établissement.

49e édition pour le traditionnel tournoi de curling de Sion

32 équipes ont participé au 49e tournoi du curling club Sion à la patinoire de l’ancien stand entre vendredi et dimanche à Sion. 86 matches ont été joués durant tout le week-end.