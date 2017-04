LE WEEK-END EN IMAGES du 30.04.2017

Les Haudères: 3500 spectateurs au dernier match de reines qualificatif pour la finale nationale

3500 spectateurs avaient fait le déplacement des Haudères, dimanche, pour le dernier combat de reines qualificatif pour la finale nationale d’Aproz. Canal9 a rencontré un rabatteur présent dans l’arène. A noter qu’une émission spéciale consacrée au combat des Haudères sera diffusée mardi soir à 19h sur Canal9.

L’alpiniste Ueli Steck décède accidentellement dans l’Himalaya

L’alpiniste Ueli Steck est décédé dans un accident survenu dimanche matin au Népal. Le Bernois était dans l’Himalaya pour s’entraîner en vue d’un nouveau record. Il prévoyait de gravir l’Everest et un autre sommet de plus de 8000 mètres. Le tout sans oxygène, en moins de 48 heures et en passant par une voie inhabituelle.

Surnommé “la machine suisse”, Ueli Steck a dévissé d’une falaise, une chute d’environ 1000 mètres. Son corps a été retrouvé et acheminé vers Katmandou. Il était âgé de 40 ans.

Super League: le FC Sion s’incline 2-1 à Thoune

Le FC Sion s’est incliné 2-1 contre Thoune dans le cadre de la 30è journée de Super League.

Le nouvel entraîneur Sébastien Fournier rate donc son premier match à la tête de l’équipe. Pour lui, le physique n’y était pas. Des signaux qui inquiètent le staff et les supporters, à quelques semaines seulement de la finale de coupe Suisse.

Martigny: 30’984 visiteurs au salon Prim’Vert en quatre jours

Le salon Prim’Vert a fermé ses portes dimanche après quatre jours d’exposition. Au total, 30’984 visiteurs ont arpenté le CERM de Martigny, une affluence équivalente à celle de l’année dernière. Cette année, deux hôtes d’honneur étaient pour la première fois conviés par les organisateurs. JardinSuisse Valais et l’Association valaisanne des entreprises du bois avaient créé pour l’occasion des espaces dédiés à leurs professions. La 8è édition du salon des tendances printanières est d’ores et déjà agendée du 26 au 29 avril 2018.

Les majorettes d’Ayent en spectacle aux côtés des musiciens de l’Echo du Rawyl

C’était une première, vendredi et samedi, au théâtre du Baladin de Savièse. Les majorettes d’Ayent et la fanfare Echo du Rawyl se sont alliés pour réaliser un spectacle commun. Deux formations qui se connaissent bien, mais qui n’avaient jamais créé un tel événement.

Sur scène, une quarantaine de majorettes âgées de 4 à 13 ans, et une quarantaine de musiciens. Pas simple donc de jongler avec les disponibilités de tous, mais des astuces ont été trouvées. Deux années de travail auront été nécessaires pour monter ce show d’une douzaine de tableaux. Des compositions imaginées par l’artiste ayentôt Eric Constantin.

Festival OpenSky à Fully: 1200 jeunes réunis pour une soirée de concerts et de prières

Environ 1200 jeunes, croyants pour la plupart, se sont retrouvés samedi à Fully pour la 2ème édition du festival OpenSky. Au programme, des concerts rap et électro ou encore des démonstrations de BMX et de parkour. Un festival comme un autre, qui revêt toutefois un caractère religieux. Un événement qui tente donc de casser les codes et les clichés pour prouver que la foi peut être fun.

Sion: neuf élèves du Collège de la Planta créent un festival pour sensibiliser le public à la gestion des déchets

Neuf élèves du Collège de la Planta ont organisé “Festi’Valais”, une manifestation visant à sensibiliser la population à la gestion des déchets. Créé dans le cadre d’un cours baptisé “Apprendre à Entreprendre”, l’événement se déroulait sur la Place du Scex à Sion.

Des stands d’informations et de restauration ont accueilli les nombreux visiteurs, tandis que des groupes musicaux valaisans se sont relayés sur scène, de midi à minuit.

Sion: les pompiers ont paradé pour présenter leurs moyens

Les pompiers sédunois étaient de sortie, samedi, dans les rues de la Capitale. Un défilé qui se déroule tous les quatre ans et qui a pour objectif de présenter à la population et aux nouvelles autorités politiques les moyens dont disposent les soldats du feu.

Des démonstrations étaient également organisées, de quoi faire découvrir l’envers du décor et de peut-être susciter des vocations chez les plus jeunes.