LE WEEK-END EN IMAGES DU 5 février 2017

Gala du FC Sion: plus de 7700 convives à la choucroute géante

Nouvel énorme succès populaire pour la choucroute géante du FC Sion. Plus de 7700 convives ont rejoint le CERM de Martigny pour la soirée la plus animée de février. Accompagné des filles du Crazy Horse, le président Christian Constantin a assuré le spectacle. Et, année électorale oblige, les candidats étaient dans la salle, et sur scène, où ils se sont pris de belle “veste”.

Succès pour le premier vol Londres – Sion affrété par Swiss

La compagnie Swiss a réalisé son premier vol Londres – Sion samedi. Elle réalisera trois autres vols les samedis en février. Elle décidera alors si elle ouvre une liaison régulière. Le Royaume-Uni est le deuxième marché touristique hivernal le plus important pour le Valais avec 7,9% des nuitées l’hiver 2015-2016. Du côté de Valais/Wallis Promotion, comme de Zermatt, Saas-Fee, Crans-Montana et Verbier, on voit l’intérêt d’une telle liaison directe en Sion et la capitale anglaise.

Miss et Mister Bonté recherchés

Ils ont osé détourner le règlement de Miss France pour récompenser la bonté intérieure. Dans le cadre du 102e Festival des fanfares démocrates-chrétiennes du centre, qui se tiendra en mai à Liddes, les organisateurs ont imaginé un concours de Miss et Mister plutôt surprenant. La sélection des finalistes a eu lieu samedi à Liddes, dans une ambiance sympathique.

Monthey s’offre une Folle Journée de musique classique

La musique classique qui s’invite au Théâtre du Crochetan, le temps d’une journée. C’était samedi à Monthey. Onze musiciens professionnels ont joué pour un nombreux public durant la 3e édition de la Folle Journée. Au total, les amateurs de musique classique ont pu assister à six concerts.

Les vêtements usagés reprennent vie à l’Annexe à Sion

L’Annexe a été inauguré ce week-end. Il s’agit d’une boutique qui propose des créations des apprentis de l’Ecole de couture de Sierre. L’originalité de cette démarche, c’est que les habits revisités proviennent d’Emmaüs à Sion.

Bruson Freeride: de la poudreuse et du spectacle

La centaine de riders de la Bruson Freeride a profité d’une accalmie, samedi, pour envoyer du gros. Pour la première fois, la compétition se déroulait par équipes de 3, avec les deux meilleurs runs comptabilisés. Show devant.