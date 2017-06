Les deux fanfares de Chermignon réunies en concert pour fêter le 100e anniversaire de… leur scission!

À Chermignon, les fanfares ont structuré la vie sociale et politique de la commune depuis un siècle. Deux fanfares et deux couleurs: les Blancs de l’Ancienne Cécilia et les Jaunes de la Cécilia. Ce week-end pourtant, les deux sociétés s’unissent pour fêter les 100 ans de leur scission.

Le concert aura lieu vendredi soir à 20 heures au centre de Congrès Le Régent à Crans-Montana.

Chermignon: 100 ans de musique et d’anecdotes

L’Ancienne Cécilia et la Cécilia, deux noms très proches pour des sociétés rivales… Pourquoi? Et qu’est devenu le drapeau de la première société de musique de Chermignon? La réponse de nos deux «mémoires» des Jaunes et des Blancs: Jean Clivaz et Philibert Duc.