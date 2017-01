Les Valaisans du Freeride World Tour

Le Freeride World Tour 2017 débute ce week-end à Chamonix. Cinq étapes attendent les meilleurs freeriders de la planète avec un seul objectif: rallier la grande finale de l’Xtreme de Verbier au mois d’avril! Et cette année, six Valaisans seront de la partie sur le circuit principal. Présentation dans ce numéro de Complètement Sport et interviews en plateau avec les skieurs Jérémie Heitz et Yann Rausis.

Dans ce numéro également: un reportage très spectaculaire au cœur de l’Ice Speedway de Champex où les motards aux pneus cloutés ont assuré le spectacle sur le lac gelé de la station de l’Entremont. Mais aussi l’Interview Selfie d’un autre motard, Jonathan Crea, vice-champion suisse sur piste.

Freeride World Tour 2017: avec six Valaisans!

Première étape ce week-end à Chamonix puis direction Andorre, Fieberbrunn, Haines et enfin Verbier… Le Freeride World Tour promet encore du grand spectacle sur les plus belles faces de la planète! Six Valaisans sont en lice cet hiver. Présentation de ces six visages: Jérémie Heitz (ski), Sam Anthamatten (ski), Yann Rausis (ski), Carl Renvall (ski), Elisabeth Gerritzen (ski) et Anne-Flore Marxer (snowboard).

Freeride World Tour 2017: Carl Renvall, 20 ans, rêve d’Xtreme…

À 20 ans, Carl Renvall va découvrir le Freeride World Tour. Le freerider de Verbier, aux origines suédoises, a toujours rêvé de pouvoir skier un jour avec les meilleurs freeriders de la planète sur le mythique Bec des Rosses. Il n’est plus très loin de réaliser son rêve d’enfant… Séquence portrait avec un skieur très talentueux qui devrait s’illustrer cet hiver.

Ice Speedway: les “croqueurs de glace” ont enchanté Champex

Des clous de près de trois centimètres pour accrocher à la glace et une vitesse de pointe de plus de 100 km/h en ligne droite avant de balancer sa moto en courbe, le Ice Speedway de Champex a séduit ce week-end et devrait devenir une étape régulière du calendrier suisse et international. Reportage très spectaculaire sur le lac gelé de la station de l’Entremont

En images: la Coupe du Monde d’Ice Climbing de Saas-Fee

Retour en images sur la Coupe du Monde d’Ice Climbing disputée ce week-end à Saas-Fee. Où les Sud-Coréens ont brillé et raflé la première place tant chez les hommes que chez les femmes. La Suissesse Petra Klingler a réussi à se hisser au troisième rang mondial.