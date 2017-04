L’ourson noir «Mirus», né cet hiver au zoo des Marécottes, se porte bien

«Au plus profond d’un hiver sec et mordant, raconte Thierry Piasenta du Zoo des Marécottes, la vie a fait son apparition en secret dans le parc des ours noirs. Quelle émotion à l’écoute des premiers cris sortant de la grotte! Il a fallu agir avec grande prudence et discrétion pour être sûr de l’heureux événement et apercevoir une petite boule de poils noire au fond de la tanière. Aussitôt, Bouba fut séparé de la mère et du bébé afin de leur garantir une sécurité et une tranquillité totale. Bouba est le grand frère du petit nouveau appelé Mirus puisque Mona est également sa mère. Plus tard, ils devraient évoluer ensemble côte à côte.»

www.zoo-alpin.ch