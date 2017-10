Monthey confirme, Troistorrents s’affirme

Complètement Sport spécial reprise du championnat suisse de basketball! Le BBC Monthey, champion de Suisse en titre, a parfaitement débuté la défense de son trophée en battant le BC Boncourt samedi soir au Reposieux. Un match qui était également celui du retour du coach valaisan Romain Gaspoz (BC Boncourt) sur un banc masculin après presque dix ans passés dans le basket féminin. Découvrez également notre reportage insolite sur le destin de « Sango », la mascotte du BBC Monthey, après ses déboires dans l’affaire de la vidéo.

Dans ce numéro également: le renversement du pouvoir dans le basket féminin valaisan avec la nette victoire du BBC Troistorrents dimanche dans le derby face à Helios Vétroz Basket. Mais aussi notre portrait de Domenico Savoye, figure du noble art, la boxe, en Valais.

BBC Monthey: le champion répond présent!

Le BBC Monthey n’a pas déçu ses supporters samedi au Reposieux en battant facilement le BC Boncourt 89 à 70 au terme d’un match qui s’est décanté en deuxième mi-temps en faveur des Valaisans. Analyse de ce bon départ du champion en titre avec notre consultant Étienne Mudry.

Basketball: le coach suisse, « espèce » menacée?

Ce match entre le BBC Monthey et le BC Boncourt était aussi celui du retour du Valaisan Romain Gaspoz sur un banc d’une équipe masculine. L’entraîneur des Jurassiens a passé dix ans dans le basket féminin avant de retrouver une équipe d’hommes. Il est aussi le seul coach suisse avec Randoald Dessarzin (Pully Lausanne) à officier en ligue A masculine. Alors pourquoi si peu de coachs du cru dans notre championnat? Réponse en marge de ce premier match de championnat.

BBC Monthey: les déboires de « Sango » la mascotte

Le grand absent samedi soir au Reposieux, c’était bien « Sango » le sanglier… L’emblématique mascotte du BBC Monthey est en pleine déprime depuis ses déboires dans l’affaire de la vidéo. Nous sommes allés à sa rencontre dans les dédales du Reposieux pour prendre de ses nouvelles. Découvrez notre enquête exclusive et un brin décalée pour savoir si « Sango » fera un jour son retour sur les parquets!

Basket féminin: les Chorgues prennent le pouvoir!

Le BBC Troistorrents a facilement pris la mesure d’Hélios Vétroz Basket 87 à 49 dans le premier derby de la saison dimanche en fin de journée. Un derby qui marquait la reprise du championnat féminin de ligue A et qui a clairement marqué un renversement de tendance en Valais. La domination presque sans partage d’Hélios sur le basket cantonal semble bel et bien terminée… et c’est le BBC Troistorrents qui devrait reprendre le « lead » cette saison. Retour sur ce match et analyse en plateau avec Katia Clément, la capitaine du BBC Troistorrents.

Boxe: Domenico Savoye, le noble art dans le coeur

C’est l’histoire d’une passion qui prend aux tripes enfant et qui ne vous lâche plus… Celle de Domenico Savoye et de la boxe… son exutoire… son art de vivre même! Désiré Coppex est allé à la rencontre de celui qui compte une cinquantaine de combats en amateur, avant de prendre des fonctions de dirigeant, manager et d’entraîneur.

En images: la 4e édition du Trail des Patrouilleurs

Retour en images sur la 4e édition du Trail des Patrouilleurs qui s’est disputée ce samedi sur les hauts de Crans-Montana. Au programme pour les quelques 1100 participants: des parcours de 15 à 55 kilomètres pour des dénivelés positifs allant jusqu’à 4200 mètres! À noter un passage inédit, cette année, sur l’arête du Grand Bonvin à 3’000 mètres d’altitude.