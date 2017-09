Moto, des Valaisans au Bol d’Or

Complètement Sport est allé promener sa caméra sur le circuit Paul Ricard du Castellet à l’occasion des 24H Bol d’Or en championnat du monde d’endurance moto! Un week-end en immersion au coeur de l’équipe valaisanne Zuffracing qui a terminé au 20e rang scratch de cette épreuve. Comment ces pilotes enchaînent-ils les tours, comment gèrent-ils la fatigue et que recherchent-ils dans cette compétition sur deux tours d’horloge? On en parle avec nos deux invités: le pilote Kévin Zufferey et le team manager Christophe Gingréau.

Dans ce numéro également: la présentation des matches de coupe de Suisse de hockey sur glace avec le HC Viège qui affronte La Chaux-de-Fonds et le HC Sion qui se frotte à Genève Servette. Mais aussi l’interview d’Alex Moos, le team manager valaisan de l’équipe BMC MTB Racing, sacrée meilleure équipe de la planète pour la cinquième année consécutive! Sans oublier un reportage sur la Perskindol Swiss Epic, une course VTT par étapes, qui avait lieu la semaine passée entre Loèche-les-Bains et Zermatt.

Endurance Moto: 24H avec des Valaisans au Bol d’Or!

Imaginez trois pilotes qui se relaient toutes les 45 minutes et ce pendant 24 heures de course moto! Avec des vitesses de pointe dépassant les 300 kilomètres à l’heure! C’est ce qu’ont vécu ce week-end trois pilotes de la ZuffRacing Team, une équipe valaisanne engagée au Bol d’Or sur le célèbre Circuit Paul Ricard du Castellet. Revivez ces moments d’adrénaline pure en compagnie de notre journaliste Lea Huszno. Façon… 24 Heures Chrono!

Hockey sur glace: Viège et Sion engagés en Coupe de Suisse

Le HC Viège et le HC Sion sont engagés ce mardi et ce mercredi soir en Coupe de Suisse à l’occasion du premier tour de la phase finale de la compétition. Les Viègeois affrontent la Chaux-de-Fonds ce mardi à la Litternahalle alors que les Sédunois espèrent eux créer la surprise mercredi soir à l’Ancien Stand face à Genève Servette.

Mountain Bike: Alex Moos, manager à succès avec BMC

Manager à succès de l’équipe BMC MTB Racing Team, l’ancien professionnel sur route Alex Moos a remporté pour la cinquième fois consécutive le classement mondial par équipes UCI à la tête de sa formation! Un exploit de taille pour la structure suisse basée à Miège et qui compte dans ses rangs la superstar française Julien Absalon. Interview d’Alex Moos à l’heure du bilan de fin de saison.

Mountain Bike: du VTT, sauce épique!

Les amateurs de VTT se sont régalés la semaine dernière en Valais, à l’occasion de la « Perskindol Swiss Epic ». Au programme: six jours de VTT, par équipes de deux, avec les Alpes en toile de fond. Cette année, les participants reliaient Grächen à Zermatt, en passant par Loèche-les-Bains. Reportage au coeur d’une compétition très intéressante également en termes de retombées économiques pour les stations traversées.

En images: Sébastien Carron, triple champion suisse des rallyes!

Retour en images sur le sacre national de Sébastien Carron en championnat de Suisse des rallyes. Le pilote valaisan a devancé le Tessinois Ivan Ballinari au Rally Valli Cuneesi en Italie, ce qui lui permet de remporter une troisième couronne nationale après ses titres de 2014 et 2016. Et ce avant même la dernière manche de la saison au Rallye International du Valais fin octobre!