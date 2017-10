Nouveauté de la loi sur l’énergie: il sera possible de vendre son surplus à son voisin, sans passer par un distributeur électrique

Aujourd’hui, en vendant votre énergie à votre distributeur local, c’est ce dernier qui fixe le prix de rachat, à un tarif souvent faible. En vendant à votre voisin, vous serez les deux gagnants: vous fixerez le tarif, vous gagnerez donc certainement plus. Votre voisin, lui, paiera vraisemblablement moins que pour de l’électricité classique. Et en plus, il saura d’où provient l’énergie qu’il consomme.

Le consommateur va donc devenir un consom’acteur. Et les maisons vont devenir des lieux de consommation mais aussi de production d’énergie.

Si les communautés d’autoconsommation se développent à grande échelle, les distributeurs vendront moins d’énergie et verront surtout leur réseau utilisé que périodiquement, en cas de pénurie ou de surplus. Mais ce réseau devant être développé et entretenu en permanence se pose la question de savoir comment encaisser suffisamment pour assurer cet entretien. Une question cruciale à laquelle il faudra répondre rapidement et qui va instaurer la mise en place d’un nouveau modèle économique.