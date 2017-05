Organisateurs et bénévoles s’activent pour les préparatifs du combat de reines à Aproz dimanche

Ce week-end, l’arène de Pra-Bardi à Aproz s’apprête à accueillir une foule nombreuse venue de loin pour assister à la Finale nationale des combats de reines. Une manifestation de taille pour laquelle organisateurs et bénévoles travaillent depuis plusieurs jours déjà. Visite dans les coulisses de l’événement.

Voilà plusieurs jours que Jérémie Melly et son équipe sont à pied d’œuvre pour un seul objectif: garantir le bon déroulement de la finale nationale des combats de reines ce week-end à Aproz:

«Les travaux avancent très bien. On est dans les temps. Et aujourd’hui, on va finir principalement l’arène, l’accès bétail à l’arène et pas mal de distributions de matériel, de containers. On est vraiment dans la phase de finition.»

Une phase de finition qui passe aussi par la pose de chaînes pour attacher les lutteuses entre chaque combat. Et, ce week-end, autant dire qu’elles seront nombreuses à tenter de décrocher le titre convoité de «Reine des Reines»:

«Toutes les vaches seront attachées entre les deux lignées d’arbres là, jusqu’à la butte, indique Raphy Zufferey, vice-président de l’organisation. Le dimanche, il y a 94 vaches et 45 premiers veaux. Le samedi, 44 génisses et 66 seconds veaux seront là. Il y a assez de boulot!»

Cette année, c’est au syndicat d’élevage du Val d’Anniviers que revient la responsabilité d’organiser la finale. Une tâche accomplie entièrement par des bénévoles, comme l’explique Jean-Christophe Genoud, membre du comité d’organisation:

«Vendredi et samedi passés, on était vraiment beaucoup de monde. Vendredi on comptait entre 60 et 80 personnes; samedi était presque 100. Donc il faut être tous les jours sur place pendant deux semaines. Après la manifestation, on aura beaucoup, de travail pour remonter tout le site.»

Un travail de l’ombre au quotidien pour une manifestation qui dépasse de loin les frontières du canton. Et qui, rien que dimanche, devrait attirer plus de dix mille personnes.

