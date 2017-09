Plus d’argent pour les radios et télévisions locales grâce à la hausse de leur part de la redevance. Mais l’ombre de No Billag plane…

Bonne nouvelle pour les radios et télévisions régionales: ce mardi à Berne, le conseil des Etats s’est prononcé en faveur d’une hausse de la quote-part de la redevance. C’est la motion dite «Darbellay». Une décision qui intervient juste au lendemain du rejet de l’initiative «No Billag» par le National, hier, rejet aussi de tout contre-projet.

Depuis 2016, 21 radios et 13 télévisions locales – dont Radio Chablais, Rhône FM et Canal9 – se partageaient 5% du produit de la redevance (67,5 millions de francs). La quote-part était auparavant de 4%. Le passage à 5% a permis de distribuer 13,5 millions de plus. Avec la révision de loi acceptée de justesse en 2015, cette manne ira jusqu’à 6%. Canal9 devrait voir ses finances augmenter de 500’000 francs.

Mais rappelons que c’est le peuple qui aura le dernier mot, vraisemblablement en mars 2018, à propos de l’initiative No Billag qui veut supprimer la redevance. Un «oui» à cette initiative toucherait de plein fouet les radios et télévisions régionales.

Quel avenir pour les radios et télévisions régionales, alors que le National dit non à No Billag et les Etats disent oui à une quote-part augmentée? Réaction à Berne du conseiller aux Etats valaisans Jean-René Fournier puis interview, sur le plateau du journal, du président de la SRG SSR Idée Suisse, Jean-Michel Cina.