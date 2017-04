Présidentielle française: «Il y a un vrai ras-le-bol des politiciens en place depuis une quarantaine d’années»

Emmanuel Macron et Marine le Pen, c’est le choix qui s’offre aux Français pour le second tour de l’élection présidentielle. Dimanche, les communes limitrophes du Valais ont plutôt voté Fillon. Au lendemain de ce premier tour, nous nous sommes rendus à Saint-Gingolph et à Evian pour prendre la température.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen remportent le premier tour. En Haute-Savoie, François Fillon rassemble le plus de voix avec 25,4%. Il n’en a obtenu que 19,9% au niveau national.

«On est plus de droite. On est une région qui est assez riche et on croit à l’avenir.»

«Je comprends que les gens votent à droite. Il y a tellement eu de déceptions par la gauche.»

Emmanuel Macron, qui se dit ni de droite ni de gauche, représente une alternative: «Il y a un ras-le-bol des politiciens en place depuis une quarantaine d’années. C’est un petit jeune avec une belle petite gueule et un beau discours: ça a plu à beaucoup de gens désespérés.» «J’ai voté utile et par défaut. Ce n’est pas forcément un candidat que je soutiens dans tout son projet. Par défaut, je suivrai mon 1er vote au 2e tour.»

Aucun vote pour Marine Le Pen parmi les Français qui ont accepté de nous répondre. Ils semblent mêmes certaines de sa défaite. Il reste deux semaines aux candidats pour convaincre et accéder à la tête du pays le 7 mai 2017.

