Primes maladies: la hausse est de 169% en 22 ans! S’il est impossible de réduire les coûts de la santé, des freins à la hausse existent

En 1996, la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) entre en vigueur, la prime moyenne est alors de 173 francs par an. Mais rapidement, les coûts explosent. En 2018, les Suisses paieront leur assurance en moyenne 465 francs par mois et par personne. Alors que les salaires ont augmenté en moyenne de 1% par année sur la dernière décennie, les primes maladies se sont envolées de 3.6% par an.

En cause: le vieillissement de la population et le progrès médical. Selon Luc Fornerod, directeur de l’Observatoire valaisan de la santé, on ne parviendra pas à réduire les coûts (à moins de couper dans les prestations remboursées) mais des pistes existent pour limiter la hausse.