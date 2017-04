Pro Senectute (qui fête 100 ans d’aide aux aînés) casse l’isolation sociale des personnes âgés

Pro Senectute fête ses 100 ans. Née pendant la guerre, la fondation se donnait pour mission de vaincre la pauvreté des aînés. Elle est notamment à l’origine de la création de l’AVS. Un combat gagné en 1948 qui a changé sa raison d’être.

«Les préoccupation majeurs qui étaient l’indigence des personnes âgées, avec l’AVS, puis avec l’assurance complémentaire et la prévoyance professionnelle, ces préoccupations sont maintenant derrière, quoiqu’il existe toujours de la pauvreté», explique Yann Tornare, directeur de Pro Senectute Valais.

Les prestations de Pro Senectute ont évolués. Elle fournit actuellement des services à domicile et organise des ateliers et des activités sportives. «Nos activités sont surtout un prétexte à la rencontre, au partage, avec pour but d’éviter ce fléau qu’est l’isolement social des personnes âgées.»

La fondation occupe 30 collaborateurs en Valais et plus de 1000 bénévoles. Elle vient en aide chaque année à plus de 20’000 personnes.