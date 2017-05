Rencontre avec deux jeunes Valaisans qui ont choisi d’étudier à Genève: Bastien Collet et Olivier Curdy

En 2016, 321 Valaisans étaient inscrits à l’université de Genève. Le choix de la ville se fait d’abord en fonction des filières disponibles, comme c’est le cas pour Bastian Collet qui étudie les relations internationales: Genève, pour lui, a été un choix par défaut. Pour Olivier Curdy, qui a récemment terminé ses études, le choix était volontaire, pour s’éloigner du milieu qu’il connaissait, pour vivre de nouvelles expériences. Tous deux parlent de l’intégration, ils disent pourquoi les Valaisans restent souvent entre eux, ils parlent de leurs attaches avec leur canton d’origine.

À noter que Genève n’est pas l’université préférée des Valaisans: ils sont deux et trois fois plus nombreux à Fribourg et Lausanne.

À la veille de la finale de coupe de Suisse de football, Canal9 est à Genève.

Genève qui accueillera le FC Sion jeudi pour le match l’opposant au FC Bâle.

Genève qui est aussi la plus grande ville valaisanne hors canton! On estime entre 30’000 et 40’000 les Valaisans qui vivent, étudient ou travaillent au bout du lac. Canal9 propose d’en rencontrer plusieurs dans ce journal.