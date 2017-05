Rencontre avec Grégoire Rey, l’avocat aviateur qui exerce en Valais et à Genève

Avocat valaisan bien connu de la place sédunoise, Grégoire Rey exerce aussi sa profession à Genève. Et pour ce pénaliste expérimenté, il s’agit bel et bien d’univers très différents… «Les litiges ne sont pas du tout les mêmes à Valais ou à Genève. À Genève ou en France, on a des litiges en affaires qui découlent beaucoup moins de la bonne foi. En Valais, la parole donnée a encore son importance: la poignée de main y signifie quelque chose!»

À la veille de la finale de coupe de Suisse de football, Canal9 est à Genève.

Genève qui accueillera le FC Sion jeudi pour le match l’opposant au FC Bâle.

Genève qui est aussi la plus grande ville valaisanne hors canton! On estime entre 30’000 et 40’000 les Valaisans qui vivent, étudient ou travaillent au bout du lac. Canal9 propose d’en rencontrer plusieurs dans le journal de ce mercredi.