Salon de la chasse et de la pêche: 400 animaux au CERM ce week-end pour «Passion Nature»

Le tout premier salon international de la chasse et de la pêche ouvre ses portes ce vendredi au CERM de Martigny. Une manifestation qui vise à sensibiliser les jeunes et moins jeunes à l’importance de la nature avec la présence de près de 400 animaux et des débats sur la question du loup notamment. Au total, plus d’une centaine d’exposants effectueront le déplacement depuis la Suisse, l’Italie ou même la France. Des débats et des conférences (sur la présence du loup notamment) sont aussi organisés durant les trois jours.

Des poissons, des oiseaux, des cochons, des lapins et des chèvres… Mais aussi des lamas… «On a fait un grand, grand travail», reconnaît Bérangère Carron, responsable animaux du salon Passion Nature. Et si les bêtes ne sont pas là au moment de la visite, il faut repasser un peu plus tard. En effet, les animaux ont des zones de retrait dans lesquelles ils pourront se dissimuler des yeux du public. «Ils ont besoin de calme et aussi de temps en temps de pouvoir être tranquilles.»

Le salon Passion Nature, un événement dédié à la chasse et à a la pêche. Mais aussi à la jeunesse, avec de nombreux ateliers didactiques pour sensibiliser les écoliers à l’importance de la nature (l’entrée est gratuite jusqu’à 12 ans).

Le budget de la manifestation se monte à plus 700 000 francs. Une somme fiancée dans sa quasi-totalité par Jean-Pierre Seppey. Une façon pour l’homme d’affaires valaisan (et président du comité d’organisation) de partager sa passion avec le plus grand nombre:

«J’adore la nature et les animaux. Pour moi, après des journées de travail compliquées, le fait de penser à des animaux, de les voir à la télévision, de voir des enfants… pour moi c’est génial.» Une occasion de décompresser et une passion qu’il a eu envie de partager avec tous les Valaisans.