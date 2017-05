Sanctions contre le BBC Monthey: «Des mesures excessives! Nous n’en resterons pas là»

Le BBC Monthey va déposer un recours. Le club est sanctionné suite aux événements de la finale de la coupe de Suisse, le 8 avril dernier à Genève. Au total 41 matchs de suspension et 3650 francs d’amende. Le plus lourdement puni est l’entraîneur suspendu durant huit matchs. Le président, lui, est sanctionné par dix matchs durant lesquels il est interdit de salle et 1000 francs d’amende. Frédéric Filippin a recueilli la réaction de Christophe Grau, président du BBC Monthey.

Les décisions sont les suivantes:

Niksa BAVCEVIC, entraîneur du BBC Monthey, est condamné à une suspension de huit matches et une interdiction de même durée de pénétrer dans une salle ou sur un terrain de jeu lors d’un match organisé sous l’égide de Swiss Basketball. Les matches de BBC Monthey qui ont eu lieu durant la période de suspension provisoire (soit entre le 11 avril 2017 et le 3 mai 2017) seront déduits des huit matches de suspension. Niksa BAVCEVIC est en outre condamné à payer une amende de CHF 700.

Le sursis de deux matches accordé à Niksa BAVCEVIC par la décision du Juge unique de Swiss Basketball du 9 décembre est révoqué et Niksa BAVCEVIC est condamné à purger deux matches supplémentaires de suspension.

Nathan ZANA, entraîneur assistant du BBC Monthey, est condamné à une suspension de cinq matches, dont deux matches avec sursis pendant un an, et une interdiction de même durée, assortie du même sursis, de pénétrer dans une salle ou sur un terrain de jeu lors d’un match organisé sous l’égide de Swiss Basketball. Les matches de BBC Monthey qui ont eu lieu durant la période de suspension provisoire (soit entre le 11 avril 2017 et le 3 mai 2017) seront déduits des cinq matches de suspension. Nathan ZANA est en outre condamné à payer une amende de CHF 250.

Humphrey MARKEL est condamné à une suspension de sept matches, dont deux matches avec sursis pendant un an, et une interdiction de même durée, assortie du même sursis, de pénétrer dans une salle ou sur un terrain de jeu lors d’un match organisé sous l’égide de Swiss Basketball. Les matches de BBC Monthey qui ont eu lieu durant la période de suspension provisoire (soit entre le 11 avril 2017 et le 3 mai 2017) seront déduits des sept matches de suspension. Humphrey MARKEL est en outre condamné à payer une amende de CHF 700.

Brandon YOUNG est condamné à une suspension de six matches, dont deux matches avec sursis pendant un an, et une interdiction de même durée, assortie du même sursis, de pénétrer dans une salle ou sur un terrain de jeu lors d’un match organisé sous l’égide de Swiss Basketball. Les matches de BBC Monthey qui ont eu lieu durant la période de suspension provisoire (soit entre le 11 avril 2017 et le 3 mai 2017) seront déduits des six matches de suspension. Brandon YOUNG est en outre condamné à payer une amende de CHF 500.

Christophe GRAU, Président du BBC Monthey, est condamné à une suspension de dix matches et à une interdiction de même durée de pénétrer dans une salle ou sur un terrain de jeu lors d’un match organisé sous l’égide de Swiss Basketball. Les matches de BBC Monthey qui ont eu lieu durant la période de suspension provisoire (soit entre le 11 avril 2017 et le 3 mai 2017) seront déduits des dix matches de suspension. Christophe GRAU est en outre condamné à payer une amende de CHF 1000.

Christophe ROESSLI, Vice-Président du BBC Monthey, est condamné à une suspension de cinq matches et à une interdiction de même durée de pénétrer dans une salle ou sur un terrain de jeu lors d’un match organisé sous l’égide de Swiss Basketball. Les matches de BBC Monthey qui ont eu lieu durant la période de suspension provisoire (soit entre le 11 avril 2017 et le 3 mai 2017) seront déduits des cinq matches de suspension. Christophe ROESSLI est en outre condamné à payer une amende de CHF 500.