Ski alpin, les Valaisans sont prêts!

Complètement Sport est allé à la rencontre des skieurs valaisans sur le glacier de Saas-Fee. Pour certains d’entre eux, le Cirque Blanc débute déjà ce week-end du côté de Sölden avec les deux premiers géants de Coupe du Monde. Justin Murisier, Luca Aerni, Loic Meillard, Daniel Yule, Elia Zurbriggen, Ramon Zenhäusern, Mélanie Meillard, Elena Stoffel… les étoiles valaisannes seront une nouvelle fois nombreuses cette saison pour briller au plus haut niveau du ski mondial. On en parle avec notre consultant Didier Bonvin.

Dans ce numéro également: le match nul du FC Sion 2-2 dimanche à Tourbillon face au FC Lugano, synonyme de fin de parcours pour Paolo Tramezzani à la tête des Rouge et Blanc. C’est l’Espagnol Gabri, ancien joueur du club, qui devrait être sur le banc dimanche prochain à Berne face à YB. Mais aussi la présentation du 58e Rallye International du Valais qui débute ce vendredi entre Chalais et Vercorin. Une édition qui promet beaucoup avec un plateau exceptionnel et des pilotes étrangers de premier plan qui mèneront la vie dure au tenant du titre au RIV, le champion Suisse Sébastien Carron.

FC Sion: Gabri remplace Tramezzani

Six matches et aucune victoire à Tourbillon… la statistique a été fatale à Paolo Tramezzani! Tenu en échec dimanche 2-2 par son ancien club du FC Lugano, l’entraîneur italien du FC Sion a été démis de ses fonctions de coach principal dans la foulée par Christian Constantin. Le président a rencontré l’Espagnol Gabri lundi à Martigny. L’ancien joueur du FC Sion et du Barça devrait officiellement signer son contrat dans la semaine avant de prendre les rênes de l’équipe première ce dimanche à Berne pour un choc face au leader YB.

Rallye International du Valais: Carron face à une grosse concurrence

Le 58e Rallye International du Valais promet un spectacle flamboyant dès vendredi sur les routes du canton. 21 équipages étrangers seront au départ de la compétition dont 17 véhicules de la catégorie reine des R5. Un plateau exceptionnel qui comptera aussi Sébastien Carron parmi ses grands animateurs. Le pilote valaisan, tout juste sacré champion suisse pour la troisième fois de sa carrière, aura fort à faire pour conserver sa couronne sur ses terres après son succès sur le RIV 2016.

Rallye International du Valais: la star de l’endurance Romain Dumas au départ!

Il portera le numéro 18 sur ce RIV 2017! Véritable star mondiale de l’endurance, le Français Romain Dumas sera l’une des grandes attractions de la compétition valaisanne. Double vainqueur des 24Heures du Mans en 2010 et 2016, le pilote Porsche ne passera pas inaperçu au volant de sa 997 GT3 RS. Nous l’avons rencontré à Sion, juste avant sa première participation au Rallye International du Valais.

Ski alpin: les Valaisans sont prêts pour une nouvelle saison

Ils seront huit cette saison dans les cadres de Swiss Ski pour la Coupe du Monde 2017-2018! Huit skieurs valaisans pleins d’ambition à l’orée d’un hiver qui sera aussi olympique avec les Jeux de Pyeongchang en février prochain. Nous sommes allés à leur rencontre lors des dernières manches de préparation sur le glacier de Saas-Fee. Justin Murisier, Luca Aerni, Daniel Yule, Loic Meillard, Elia Zurbriggen, Ramon Zenhäusern, Mélanie Meillard et Elena Stoffel promettent beaucoup. On en parle avec notre consultant ski Didier Bonvin.

En images: retour sur le KM vertical de Fully

Retour en images sur le Kilomètre Vertical de Fully. L’épreuve valaisanne fait figure de référence mondiale dans cette spécialité où les coureurs n’économisent ni leur souffle ni leurs mollets. Petite particularité de cette édition 2017, elle représentait la finale du circuit international des kilomètres verticaux! Et sur la plus haute marche des podiums, on retrouve l’Italien Philip Götsch et la Française Christel Dewalle. Ils ont avalé les 1920 mètres en, respectivement, 28 et 35 minutes. Meilleur Suisse, le Valaisan Thomas Terrettaz boucle cette infinie montée en un tout petit peu plus de 30 minutes!