TANDEM – (épisode 1 sur 4): Julie Beauvais doit juste embrasser le ciel

TANDEM démarre une nouvelle série: la culture en lien(s). Premier arrêt à la ferme Asile de Sion où Julie Beauvais présente la collection de performances et d’installations «Excuse me while I kiss the sky». Elle y lie le corps, la musique et l’espace, le baroque et le contemporain.