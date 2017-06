TANDEM: soutien du canton du Valais aux artistes (4/4)

Cette semaine, direction Tourtemagne en compagnie de Nicolas Steiner, le réalisateur de l’incroyable Above and Below, meilleur documentaire au Prix du cinéma suisse en 2016. C’est lui qui a proposé cette rencontre dans son village pour parler, notamment, des divers soutiens dont il a bénéficié. Et nous sommes très heureux de cette invitation! Il faut dire qu’entre le succès de son dernier film qui le fait voyager et la préparation de son nouveau projet, le jeune Valaisan est de moins en moins souvent de passage dans le Haut-Valais.

Musiques :

Ending Satellites – One ticket two bills (modified)

Portrayal – Rooms (modified) Rooms by Portrayal is licensed under a Attribution License. http://freemusicarchive.org/mu sic/Portrayal/To_the_Black_Sea _1743/07_Rooms