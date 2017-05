Terroir: pourquoi les asperges valaisannes sont-elles si chères?

Le prix des asperges valaisannes est beaucoup plus élevé que celui des asperges étrangères: 5 à 6 francs pour des asperges venues de loin contre 18 francs pour celles produites en Valais. Comment expliquer cette différence?

Fabrice Gaillard, producteur d’asperges à Charrat, cite d’abord le prix de la main-d’œuvre (qui représente à peu près 80% des charges). Si l’heure du cueilleur en Suisse est à 22 francs, elle est à 2,50 euros à l’étranger…

Autres raisons invoquées par Fabrice Gaillard: la météo et les surfaces cultivées. «Au Pérou et au Mexique, le climat est beaucoup plus tempéré, ce qui permet de plus d’une récolte par année sur leurs cultures: les producteurs n’auront pas besoin d’attendre trois ans avant de récolter et les cultures seront aussi beaucoup plus intensives avec de plus grands rendements au m2. Ils cultivent sur 100-150 hectares et nous sur 2-3 hectares. On va devoir s’équiper de machines, de trieuses pour des petites structures et ça coûte cher!»

Ajoutez à cela le prix des produits phytosanitaires et des emballages, la taille des infrastructures, les prix des terrains en Suisse, leur morcellement, le prix des locations…

Les producteurs valaisans mettent en avant la qualité des asperges locales et comptent sur cet argument pour convaincre les consommateurs d’acheter local.

