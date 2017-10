Tourisme de montagne: comment se démarquer? En faisant vivre des expériences fortes aux vacanciers!

Les stations et destinations de montagne doivent rivaliser pour exister face à la concurrence. Elles doivent se démarquer en offrant non plus simplement des produits (comme le ski), mais des expériences qui ont un impact, des expériences qui ont du sens. À l’heure où les clients sont toujours plus nombreux à réserver leurs vacances sur leur téléphone portable, les destinations touristiques ont dû revoir la manière de faire leur pub. Les réseaux sociaux, comme le site de partage de photos Instagram, deviennent des outils de marketing et de communication de plus en plus prisés pour aller draguer cette clientèle urbaine.

Invitée dans le Journal, Isabelle Frochot, maître de conférences à l’Université Savoie Mont Blanc, dit comment le tourisme de montagne doit innover, tout est restant authentique.