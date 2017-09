Trail Running, l’âge d’or

L’Ultra Trail du Mont-Blanc a attiré les trailers du monde entier la semaine passée sur les sentiers de l’espace Mont-Blanc. Derrière les stars François D’Haene et Kilian Jornet, l’engouement est hors-normes pour le Trail Running et se fait ressentir jusqu’en Valais avec la création de nouvelles courses! C’est le grand format de ce numéro de Complètement Sport avec deux invités: Julien Voeffray, trailer et organisateur du « Swiss Peaks Trail » et Mick Nançoz, trailer qui se lancera tout prochainement sur le Tor des Géants (330km) en Italie voisine.

Dans ce numéro également: la présentation de l’Omega European Masters de golf qui se disputera cette fin de semaine sur le parcours de Crans-Montana et un reportage sur la golfeuse haut-valaisanne Azelia Meichtry.

Trail Running: l’âge d’or de la course en montagne

La 15e édition de l’Ultra Trail du Mont-Blanc a attiré des milliers de passionnés de Trail Running la semaine passée à Chamonix et autour du Mont-Blanc. Si la victoire du Français François D’Haene devant le Catalan Kilian Jornet a marqué les esprits des spécialistes de la discipline, derrière ces stars du trail… l’effet d’entraînement est flagrant! Aujourd’hui, ce sont de plus en plus de coureurs qui se lancent sur ces courses d’endurance en montagne. Le Trail Running vit son âge d’or! On en parle avec Julien Voeffray, organisateur du nouveau « Swiss Peaks Trail » et Mick Nançoz, trailer spécialiste de la très longue distance.

Omega European Masters: le rendez-vous de Crans-Montana

Cette semaine, Crans-Montana donne rendez-vous aux meilleurs joueurs européens et asiatiques à l’occasion de son traditionnel Omega European Masters. Qui succédera au Suédois Alex Noren dimanche sur les greens du Haut-Plateau? Analyse des golfeurs présents cette semaine en Valais avec notre consultant Richard Robyr qui présentera également un résumé des meilleurs coups du tournoi samedi et dimanche à 21h sur canal9!

Golf: Azelia Meichtry de retour après une blessure

Toujours en golf, on prend des nouvelles de la golfeuse Azelia Meichtry. Fin 2016, la Haut-Valaisanne devait stopper la compétition à cause de problèmes de dos. Nous sommes allés à sa rencontre à Crans-Montana lors de l’un de ses entraînements.

En images: retour sur le triathlon/duathlon de Verbier

Retour en images sur le premier triathlon et duathlon de Verbier qui a eu lieu dimanche autour de la « Gouille à Vaudan » au Châble. Au programme: de la natation en eau libre, du VTT et de la course à pied. Avec des distances pour tous les âges, adultes et enfants dès 5 ans.