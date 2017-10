Tunnel Grand-St-Bernard fermé: des deux côtés de la frontière, on est inquiet. L’ouverture le 30 novembre semble illusoire

Vingt-six jours que le tunnel du Grand-St-Bernard est fermé à la circulation. La réouverture prévue au 30 novembre semble illusoire pour les hôteliers et restaurateurs installés des deux côtés de la frontière. Ils craignent d’être isolés dès la fermeture du col, qui interviendra avec les premières neiges.

Depuis trois semaines, les camions ne passent plus dans le village valdôtain d’Etroubles. Le trafic léger circule, lui, tant que le col reste ouvert.

Les touristes qui passent par le col fréquentent les lieux publics. Mais les gens pressés trouvent d’autres solutions.

«Jusqu’à présent, on a eu encore assez de passage, déclare Monica Fiberod, propriétaire de l’Hôtel Beau Séjour. Mais on a perdu tous les clients business. On n’a plus les réservations liées au commerce qu’il y avait entre Italie et Suisse. Je crois que, quand il va neiger et que le col va fermer, ce sera le désert total. Les gens vont passer ailleurs, on risque d’être oubliés, même si c’est pour deux trois mois…»