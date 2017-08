Un Grand Raid pour costauds

Le Grand Raid VTT a tenu toutes ses promesses ce dernier week-end! Avec une très belle victoire valaisanne chez les femmes et le triomphe de Florence Darbellay entre Verbier et Grimentz. Retour en images sur ce marathon “pour costauds” qui aura aussi vu une victoire italienne chez les hommes et la 9e place d’Arnaud Rapillard. Le meilleur Valaisan de la mythique épreuve marathon est l’invité de ce premier numéro de Complètement Sport 2017/2018.

Dans ce numéro également: la présentation de “Rally For Smile”, une action caritative organisée ce samedi aux Casernes de Sion par le monde du rallye suisse et qui vient en aide aux enfants atteints de maladies orphelines. Mais aussi un premier bilan du FC Sion après un mois de championnat et le dernier match nul 1 à 1 dimanche face à Lucerne à Tourbillon. On en parle en plateau avec notre consultant Christophe Moulin.

Grand Raid: Florence Darbellay au sommet, Arnaud Rapillard 9e

Le Grand Raid VTT a pu se disputer dans de bonnes conditions samedi entre Verbier et Grimentz. Citée parmi les favorites cette année, la Valaisanne Florence Darbellay n’a pas déçu en remportant cette édition en 8 heures et 19 secondes. Très émue à l’arrivée, la cycliste établie à Neuchâtel a ainsi réalisé le “rêve d’une vie”. Retour en images sur ce sacre mais aussi sur la course élites hommes qui a vu la victoire de l’Italien Samuele Porro en 6h08’03”. Le Valaisan Arnaud Rapillard a pris la 9e place. Il est l’invité de ce numéro de Complètement Sport.

Rally For Smile: une 3e édition qui prend de l’ampleur

C’est désormais devenu une habitude… le monde du rallye suisse affiche son grand coeur à la fin de l’été pour venir en aide aux enfants atteints par la maladie. Lancée par le pilote valaisan Pierre-André Terrettaz, la manifestation connaîtra déjà sa troisième édition ce samedi aux Casernes de Sion. Avec une journée entière où le public sera invité dans les habitacles pour ressentir l’adrénaline d’une épreuve spéciale. Des “baptêmes” dans les bolides qui auront pour but de récolter des fonds en faveur d’une association active dans la lutte contre les maladies orphelines.

FC Sion: en phase de reconstruction

Faut-il se réjouir de la reprise du FC Sion? Après cinq journées de Super League, les Rouge et Blanc de l’entraîneur italien Paolo Tramezzani pointent au 6e rang avec 7 points. De retour sur leur pelouse fétiche de Tourbillon ce dimanche, les Sédunois ont récolté un point après un match nul 1 à 1 face à Lucerne. Débrief de ce début de saison en mode reconstruction pour le FC Sion en compagnie de notre consultant Christophe Moulin.

En images: retour sur l’UBS Kids Cup de Vétroz

Retour en images sur l’UBS Kids Cup de Vétroz qui a eu lieu ce samedi au Stade des Plantys. 250 jeunes sportifs âgés de 7 à 15 ans se sont affrontés dans diverses catégories et ont pu s’entraîner avec la star de l’athlétisme suisse Léa Sprunger, spécialiste de 400m haies et toute récente 5e mondiale à Londres!