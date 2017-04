Une deuxième vie pour les anciens tatouages grâce aux techniques précises de «cover»

De plus en plus nombreuses sont les personnes à vouloir recouvrir leur ancien tatouage par un nouveau motif. Ça s’appelle le cover, une technique qui permet aujourd’hui l’utilisation de plus de couleurs et de précision dans l’art de tatouer la peau. Une technique encore plus complexe qu’un tatouage classique. Reportage et témoignage chez un tatoueur de Naters.