Valais-Wallis Promotion a présenté son bilan annuel à Naters

Valais-Wallis Promotion a tenu ce matin à Naters sa 4e assemblée générale. Au bilan de l’année 2016, elle a souligné la promotion du Valais comme destination vélo boostée par l’arrivée du Tour de France, mais aussi le lancement de plateformes de réservation donnant accès directement à des offres concrètes. Prochain défi: une plus-value durable pour l’économie valaisanne:

«Ce qui est très important c’est qu’on arrive encore mieux à penser à travers toute la chaîne de valeur soit sur l’analyse de marché, surtout le produit, la promotion et la vente, on doit se réunir tous derrière une vision pour vendre plus et avoir plus de chiffres, et il faut que tous les partenaires se mettent ensemble pour partager cette même vision», déclare Damian Constantin, président de Valais-Wallis Promotion.

Une vision commune autour d’une vente groupée en proposant des expériences suprarégionales devrait permettre de renforcer l’image et la notoriété du Valais.