Voici ce que Canal9 vous réserve cette semaine

«Nos politiciens font-ils du bon travail?» C’est la thématique de ce lundi

Quatre invités autour de la table pour aborder cette question: nos politiciens font-ils du bon travail? Leur donne-t-on les moyens de faire du bon travail?

Géraldine Marchand-Balet, conseillère nationale démocrate-chrétienne; elle préside également la commune de Grimisuat. Pour elle, la politique de milice touche à ses limites.

Vincent Riesen, député libéral-radical au Grand Conseil valaisan, directeur de la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie. Il estime qu’il est impossible pour un député de maîtriser tous les dossiers.

Florian Piasenta, (jeune) président de la commune de Salvan, copropriétaire du Zoo des Marécottes. Il explique comment on doit apprendre le métier sur le tas.

Enfin, Stéphanie Germanier, journaliste politique au Nouvelliste. Elle apporte ses commentaires avisés de spécialiste du Parlement fédéral et de la politique bernoise.

Lundi à 18 heures.

COMPLÈTEMENT SPORT revient sur le choc FC Sion vs FC Bâle

Complètement Sport revient sur le choc FC Sion vs FC Bâle de dimanche à Tourbillon. Analyse avec notre consultant Johann Lonfat.

Dans ce numéro également: portrait d’une cavalière suisse au Jumping International de Verbier et retour en images sur la 5e édition du trail Zermatt Ultraks.

Mardi à 18 h 30.

TANDEM: art et technologie (2 sur 4) Un concert qui mixe musique, technologie et visuels

Mercredi, rencontre avec Yannick Barman à Monthey. Ce virtuose de trompette combine musique, technologie et visuels dans Stalker, son nouveau projet solo, mais sur lequel il travaille avec ses complices de toujours, ou presque, l’artiste Jean Morisod et le technicien Maxime Gianinetti. Nous avons eu la chance d’assister aux derniers réglages en vue de leur prochain concert à Sion. Et pour tout vous dire, nous avons adoré l’ambiance très cinématographique qui planait dans ce sous-sol improbable fait de bric et de broc et qui leur sert de local de répétition.

Mercredi à 18 h 50.

LE JOURNAL DES RÉGIONS avec Léman Bleu, 8 Mont-Blanc, La Télé et Canal9

Parce que l’actualité va bien au-delà des frontières valaisannes, toutes les semaines Canal9 et les télévisions locales sélectionnent une série de reportages réalisés par les télévisions partenaires: Léman Bleu, 8 Mont-Blanc et La Télé.

LE DÉBRIEF’ avec Karin Perraudin

L’actualité de la semaine revue et commentée par Karin Perraudin, présidente du Groupe Mutuel.

Rendez-vous vendredi à 18 h 30. Samedi à 18 heures.

L’ANTIDOTE – Décrochage scolaire: marre de l’école!

Les processus d’apprentissage sont complexes et déstabilisants. L’élève est confronté au doute, il va se tromper, il aura peur qu’on se moque de lui. S’il rencontre des difficultés scolaires, il peut perdre confiance en soi, se sentir vulnérable. A force d’entendre qu’il est nul, il se résigne. Il peut alors adopter des attitudes de violence en classe, faire le cancre ou être en situation de démotivation scolaire, voire rechercher d’autres formes de motivations à travers des substances. Pourtant, apprendre est un plaisir naturel dès le plus jeune âge. Alors comment certains élèves en arrivent au décrochage scolaire?

Pr Daniel Favre, prof. en sciences de l’éducation, uni. Montpellier

Philippe Theytaz, consultant, Dr en sciences de l’éducation, CCER

Christian Bader, directeur de l’institut St-Raphaël

Emission proposée en rediffusion vendredi à 19 h 30.

C’EST VOUS QUI VOYEZ: débat sur Prévoyance 2020 soumis au vote le 24 septembre 2017

Le dimanche 24 septembre, les citoyens suisses se prononcent sur la réforme de la prévoyance vieillesse (Prévoyance 2020). Depuis 1995, toutes les réformes de l’AVS ont échoué. La solution du conseiller fédéral Berset est-elle la solution miracle?

Pour en parler, Frédéric Filippin a réuni quatre invités autour de la table:

Philippe Nantermod, PLR

Jean-Luc Addor, UDC

Mathias Reynard, PS

Yannick Buttet, PDC

Rendez-vous samedi à 19 heures.

LE JOURNAL DU DIMANCHE: toute l’actu du week-end commentée avec nos invités, à 19 heures

Durant plus d’une demi-heure tous les dimanches soir, Maxime Siggen fait le point sur l’actualité de la semaine et du week-end avec plusieurs reportages et des invités.

Tous les dimanches à 19 heures.