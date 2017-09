Voici ce que vous propose Canal9 cette semaine

Journal thématique de ce lundi: «Quelle est la région la plus dynamique du Valais?»

Dans le Journal thématique de ce lundi, nous dévoilons les résultats d’une enquête de l’institut BAK Economics qui prévoit une progression de l’économie pour 2017. Lorsqu’on découpe le Valais en agglomérations, on s’aperçoit que la dynamique économique varie d’une région à l’autre. Les régions ne sont pas égales devant la croissance (économique et démographique), le niveau de vie, la charge fiscale ou encore l’endettement.

Quelles sont les régions les plus dynamiques du canton? On en parle dans LE JOURNAL avec quatre invités:

Albert Gaspoz, responsable communication de la BCVs, Vincent Riesen, CVCI, Anne-Laure Couchepin Vouilloz, présidente de Martigny, Stéphane Coppey, président de Monthey.

Lundi à 18 heures. Nouvelle diffusion toutes les heures.

Reflets de la finale du ROMANDIE HORSE SHOW Sion Valais Wallis

Retrouvez des reflets de la finale du 24 septembre avec les meilleurs cavaliers romands.

Lundi à 21 heures.

COMPLÈTEMENT SPORT présente le nouveau visage du BBC Monthey 2017-2018

Le champion en titre mise sur une équipe rajeunie et sur un entraîneur néophyte pour conserver sa couronne. Le président du club chablaisien Christophe Grau est l’invité de ce mardi.

Dans ce numéro également: le debrief du choc FC Sion vs. YB avec notre consultant Christophe Moulin et les «Tronches de Club» du FC Saint-Léonard.

Mardi à 18 h 30. Nouvelle diffusion toutes les heures.

COSMOPOLIS -L’Institut Sainte-Agnès: des enfants et des droits

L’Institut Sainte-Agnès de Sion fête ses 50 ans d’existence. Il offre un enseignement spécialisé, à la carte de l’enfant, au plus près de ses «possibles», de ses besoins et de ses capacités. C’est un lieu où 38 élèves se côtoient, avec les unes des troubles de l’apprentissage, pour les autres des troubles de la personnalité (comme le spectre autistique) ou des troubles du comportement.

Un accent particulier est mis sur les droits de l’enfant, les élèves ont donc droit à la parole: ils peuvent s’engager en tant que parlementaire dans le cadre du Parlement des enfants de Sainte-Agnès; ils ont aussi des devoirs et des responsabilités.

Canal9 a filmé durant une semaine le quotidien de ces enfants, celui des enseignants spécialisés, des éducateurs sociaux et thérapeutes qui font de ce lieu de vie un cocon, grâce à un accompagnement personnalisé.

Mercredi à 18 h 30. Nouvelle diffusion toutes les heures.

TANDEM – Rentrée littéraire (1 sur 4): Céline Zufferey, un premier roman chez Gallimard

L’équipe de Tandem vous propose dès ce mercredi une nouvelle thématique autour de la littérature. Les auteurs valaisans sont nombreux et ils ont du talent! Celle qui fait la rentrée littéraire, c’est Céline Zufferey qui sort son premier roman, à 25 ans, chez Gallimard, la prestigieuse maison d’édition parisienne. Nous l’avons rencontrée aux Arsenaux à Sion lors du Festival du livre suisse. Autant vous dire que nous en sommes heureux, car désormais, l’auteure de “Sauver les meubles” est très sollicitée.

Mercredi à 18 h 50. Nouvelle diffusion toutes les heures.

LE JOURNAL DES RÉGIONS avec Léman Bleu, 8 Mont-Blanc, La Télé et Canal9

Parce que l’actualité va bien au-delà des frontières valaisannes, toutes les semaines Canal9 et les télévisions locales sélectionnent une série de reportages réalisés par les télévisions partenaires: Léman Bleu, 8 Mont-Blanc et La Télé.

Jeudi à 18 h 30. Nouvelle diffusion toutes les 2 heures.

COMME UN CHEF à la Pizzeria d’Octodure à Martigny

La Pizzeria d’Octodure à Martigny propose des pizzas d’exception, dans un cadre rénové.

Les plats italiens cuisinés avec des produits locaux par Renato Gugini, la cordialité du chef: autant d’arguments qui font de cet établissement un passage obligé!

Renato Gugini présente sa recette des gnocchis à la Sorrentine de Renato Gugini

Jeudi à 18 h 45. Nouvelle diffusion toutes les 2 heures.

LE DÉBRIEF’ de l’actualité de la semaine avec Sarah Constantin

Tous les vendredis, Canal9 reçoit un invité pour parcourir l’actualité des jours écoulés. Cette semaine, parole est donnée à Sarah Constantin, députée.

Vendredi à 18 h 30. Nouvelle diffusion toutes les 2 heures.

LE JOURNAL DU DIMANCHE: toute l’actu du week-end commentée avec nos invités

Durant plus d’une demi-heure tous les dimanches soir, Maxime Siggen fait le point sur l’actualité de la semaine et du week-end avec plusieurs reportages et des invités.

Tous les dimanches à 19 heures.