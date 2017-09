«Voyages entre les langues»: une installation graphique multilingue crée un pont entre français et allemand

Les textes ont commencé à fleurir sur trois ponts valaisans dès la fin mai. L’objectif: mettre en valeur un corpus littéraire multilingue en Suisse (en Valais: à Chippis, Granges et Vissigen). Ces installations font partie d’un projet que la Fondation Oertli a lancé pour fêter son Jubilé de 50 ans et que les deux Villes de Sierre et de Sion, les deux Services de la culture se sont approprié.

«Une aventure qui a lieu dans six villes en Suisse, tel un voyage entre les régions linguistiques, et qui veut exprimer – selon la mission de la Fondation Oertli – que la Suisse est un pays multilingue et que ce multilinguisme est une richesse. Nous pensons qu’il faut en prendre soin, continuer de mettre en valeur cet acquis d’un vécu commun possible dans des langues différentes. C’est pourquoi la Fondation soutient depuis longtemps des projets d’échanges culturels entre les régions linguistiques de la Suisse. Estimant (ou espérant) que mieux on se connaît, plus on se rencontre, converse, s’écoute, mieux on se comprend, mieux on vit ensemble», déclarait ce vendredi matin Anne-Catherine de Perrot, membre du Conseil de fondation.

Un projet culturel signé par Karelle Ménine

L’auteure du projet, Karelle Ménine, a débuté ses recherches auprès des archives littéraires régionales. Elle a visité d’abord les archives littéraires et est partie à la rencontre de l’oralité et des dialectes du Valais, d’Evolène avec les éleveurs de vache d’Hérens, aux linguistes du Glossaire du Patois romand. Puis elle s’est rendue à Chandolin, Rarogne, a remonté le fil de l’eau avec les troubadours… Enfin, elle est allée à la rencontre des langues des mineurs migrants accueillis au foyer du Rados à Sion afin de mélanger leurs langues aux nôtres. Elle s’est alors assise aux terrasses des cafés, s’est frottée aux marchés, à la Sainte-Catherine, au vent. La composition des textes finaux sera multilingue, comportant toutes les langues nationales et sera le résultat de ces différents moments de recherches et de toutes ces rencontres. Un texte sans point final.

Un film sur l’œuvre artistique de Karelle Ménine réalisé par Canal9 en partenariat avec l’Etat du Valais

L’équipe du magazine de Canal9 LES PIEDS SUR TERRE a réalisé, en partenariat avec l’Etat du Valais, un film sur l’œuvre artistique de Karelle Ménine. Un film de six minutes qui montre l’ampleur et l’originalité du projet. Il sera diffusé sur Canal9 le 4 octobre 2017, mais il est déjà accessible sur internet.

La Fondation Oertli récompense Canal9 pour son émission WALLIWOOD

Ce «Voyages entre les langues» n’est cependant pas le seul projet du Jubilé, indique Anne-Catherine de Perrot:

«Dans chacune des six villes du voyage, la Fondation récompense par un Prix du Jubilé une institution locale pour son engagement à l’ouverture vers les différentes langues et cultures qui vivent dans sa région. Une institution donc qui poursuit au niveau local, les mêmes objectifs que la Fondation au niveau suisse.»

La télévision cantonale Canal9 / Kanal9 a été honorée ce matin de recevoir ce prix pour son émission WALLIWOOD qui crée, elle aussi, un pont entre Valais francophone et alémanique.

«Le bilinguisme n’est de loin pas une réalité en Valais, reconnaît le directeur de la chaîne de télévision Vincent Bornet. Nous réalisons, à Canal9/Kanal9, un effort de tous les instants, au quotidien, pour mettre en lumière les activités spécifiques des deux régions linguistiques. Un travail très conséquent qui alourdit notre fonctionnement mais nous offre une chance unique, un travail que nous réalisons avec passion. La récompense de ce jour nous honore et, surtout, nous motive dans la poursuite de ce travail.»

La saison 5 de l’émission WALLIWOOD s’est terminée par la finale en mai 2017. Sous forme de concours avec des jeunes des deux parties du canton, WALLIWOOD a été imaginée avec le département de l’enseignement et de la culture; le soutien se poursuit au travers du département de l’économie et de la formation et l’Office de la culture.

