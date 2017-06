Zoom sur Florence Stumpe, qui est passée de la criminologie à la création de «The Nail Bar»

De criminaliste à styliste ongulaire, difficile d’envisager une reconversion professionnelle plus étonnante… Et pourtant, c’est l’aventure dans laquelle Florence Stumpe s’est lancée, voilà sept ans. Un séjour à New York avec son époux, une expérience dans un Nail Bar à l’américaine et l’idée avait germé. Aujourd’hui, The Nail Bar est une PME qui compte 17 enseignes et emploie 90 collaborateurs. Une reconversion plutôt réussie de l’avis de la principale intéressée qui n’imagine pas retourner à ses empreintes digitales.