Zoom sur la candidature aux JO Sion 2026: un comité politique de soutien se met en place

Zoom sur la candidature suisse aux Jeux olympiques d’hiver Sion 2026 vue sous l’angle politique avec comme invité le conseiller d’Etat valaisan Frédéric Favre. Un comité politique de soutien s’est mis en place pour apporter son appui, ses compétences et ses relations au comité de candidature Sion 2026.

Présidé par Frédéric Favre, il réunit également Philippe Leuba, chef du Département de l’économie et du sport du canton de Vaud, Jean-Pierre Siggen, Directeur de l’instruction publique, de la culture et du sport du canton de Fribourg et Philippe Varone, président de la Ville de Sion.

Les membres du comité politique de soutien ont rencontré Jean-Philippe Rochat, président du comité de candidature. La séance a permis de clarifier le rôle et les responsabilités réciproques, qui seront formalisés dans une charte à conclure. Si la gestion opérationnelle du dossier reste entre les mains des porteurs du projet, le comité politique sera notamment consulté pour les options essentielles du dossier de candidature qui sera déposé d’ici au 31 juillet 2017 auprès de la Confédération. L’évolution du dossier sera ensuite régulièrement discutée avec le comité qui sera consulté en cas de changement conséquent.

Le comité politique de soutien s’occupera en particulier des processus législatifs fédéraux, cantonaux et communaux, de questions sécuritaires ainsi que du mode de répartition du financement. Il contribuera aux contacts avec le Conseil fédéral ainsi qu’à la résolution de problèmes qui pourraient intervenir dans les relations avec les régions concernées. Le but est de mettre le maximum de ressources et de compétences disponibles dans le projet des JO 2026.

Interview de Jean-Philippe Rochat:

