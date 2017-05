Zoom sur la Gelateria Patella à Martigny et les glaces artisanales de Marielle et Giuseppe

Rencontre avec deux passionnés de glaces.

«Mon mari et moi nous sommes connus dans une gelateria, raconte MARIELLE TOMÀ PATELLA. C’est en repensant à cela que nous nous sommes lancé dans cette aventure.» Ouvrir une gelateria était un rêve de gosse et le couple y pense durant les premières années de mariage. «On s’imaginait faire des glaces avec des arômes particuliers. Il y a environ dix ans, nous n’étions plus du tout motivés par ce que nous faisons. C’est à ce moment-là, que nous avons pensé réaliser ce rêve de jeunesse.»

Marielle et Giuseppe se forment dans gelatiera. «Toutes les recettes sont précises et secrètes. On fait tous les jours de la glace, de la glace fraîche: c’est le principe de la glace artisanale italienne. On turbine tous les matins à fond! C’est extraordinaire de travailler avec le sourire des gens. C’est gratifiant de voir des gens revenir car ils ont aimé un arôme et qu’ils aimeraient en goûter un autre, parce qu’ils ont aimé le premier.»

La touche Patella dépend des glaces et des recettes. «Mon parfum de glace préféré, confie Marielle, reste praliné. J’en mange une tous les jours. C’est ma récompense.»

► la Gelateria Patella sur Facebook