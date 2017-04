Zoom sur la télévision de demain et sur le service public avec Gilles Marchand, futur patron de la SSR

Le service public est aujourd’hui menacé par l’initiative No Billag, un texte qui demande la fin de la redevance. Qui dit service public pense SSR, mais les télévisions et radios régionales sont également concernées. Rappelons que le Conseil des Etats a balayé en mars dernier l’initiative; les débats seront certainement plus vifs en septembre prochain devant le Conseil national. Ce sont les citoyens qui auront le dernier mot dans le courant de l’année 2018.

À quoi ressemblerait le paysage audiovisuel suisse sans redevance? Quelles sont les autres pistes qui se dessinent? Quels sont les liens entre la SSR et Canal9? Comment se dessine la télévision du futur? Entretien avec Gilles Marchand qui, dès le 1er octobre 2017, sera à la tête du paquebot SRG-SSR et ses 6000 employés répartis entre sept chaînes de TV et 17 radios.

