Zoom sur l’histoire des femmes en Valais, thématique abordée par 230 scientifiques lors d’un colloque

Si la plupart d’entre nous n’arrivent pas à penser à plus d’un ou deux noms de figures féminines qui ont marqué le Valais, des historiennes et historiens veulent changer cet état de fait avec un colloque organisé ce samedi 29 avril sur l’histoire des femmes en Valais. Une collaboration entre Via Mulieris et la Société d’histoire du Valais romand.

Pour en parler, deux invitées: Maryline Morard (elle est la présidente de Via Mulieris, qui veut dire voie des femmes en latin) et Marie-France Vouilloz Burnier, historienne et membre fondatrice de Via Mulieris.

